Cosa succederà se una classe intera viene messa in quarantena? Ce lo spiega il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a “In Onda” su La7.

Cosa succederà in Italia se una classe verrà messa in quarantena? Verrà applicato un protocollo che mira a inserire la didattica a distanza in tutte le scuole. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, davanti alle telecamere della trasmissione “In Onda” sul canale La7. Ecco quindi che se da un lato vi sono le autonomie scolastiche, dall’altro c’è un protocollo che verrà applicato in modo unico per tutti gli istituti scolastici. Il documento è al momento ancora solo una bozza ed è in corso di definizione.

Azzolina conferma riapertura scuole

“Se la classe e i docenti verranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno dell’ultimo contatto con gli alunni e le aule sanificate? Questo è quello che è scritto nella bozza del documento, una bozza in via di definizione.

E’ questione di ore”, ha annunciato il ministro dell’Istruzione Azzolina a proposito di un ipotetico isolamento degli alunni e che ha scatenato in rete la diffusione di numerose fake news al riguardo.

“Nel caso di dubbio su uno studente, si ha uno spazio dedicato nella scuola dove il bambino viene portato e non lasciato solo, e vengono chiamati immediatamente i genitori.

Nei giorni scorsi ha circolato una fake news gigantesca per cui i genitori hanno creduto che il bambino potesse essere prelevato da autorità sanitarie: a noi questo ha fatto malissimo, qualcuno ci ha creduto”. ha proseguito il ministro Azzolina, che ha infine aggiunto che la scuola è un dovere morale e che la sua riapertura in sicurezza è prioritaria.

Solo poche ore fa, il ministro dell’istruzione aveva annunciato che le mascherine saranno obbligate solo laddove non si rispetti la distanza di sicurezza.