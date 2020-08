Grave lutto per Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: il padre è morto all'età di 91 anni. I funerali si svolgeranno il 25 agosto.

Alberto Gori, padre del sindaco di Bergamo Giorgio, è morto all’età di 91 anni. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di domenica 23 agosto, dopo l’aggraversi delle condizioni di salute dell’uomo. I funerali si svolgeranno il 25 agosto nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

Morto il padre di Giorgio Gori

Giorgio Gori è diventato tristemente famoso non solo tra i suoi concittadini ma in tutta Italia per essersi trovato a fronteggiare l’emergenza coronavirus in uno dei luoghi più duramente colpiti dalla pandemia: la provincia di Bergamo. Superata la fase acuta – quella, che tutti vorremmo dimenticare, dell’esercito che interviene per portare via le bare dalla città – è ora lo stesso sindaco che deve affrontare un grave lutto.

Nato a Bergamo nel 1929, Alberto Gori si era laureato in Chimica e aveva lavorato per anni alla Montedison, fino a diventare dirigente. Dopo un temporaneo trasferimento per lavoro a Marghera, nel 1970 aveva fatto ritorno a Bergamo con la famiglia. Sposato con Mimma Gavazzeni nel 1959, ha avuto tre figli: Giorgio, Marco e Andrea.

“Esprimo a nome della Lombardia e della Giunta le più sincere condoglianze al sindaco di Bergamo Giorgio Gori per la perdita del papà Alberto” è il messaggio di vicinanza, tramite social, del governatore lombardo Attilio Fontana. Solo pochi giorni prima – il 16 agosto – il primo cittadino di Milano Beppe Sala aveva perso la madre, morta improvvisamente all’età di 89 anni.