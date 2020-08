A Latiano la candidata sindaco ha avanzato dubbi sulla positività di Briatore al coronavirus: "Troppe cose non tornano".

“Flavio Briatore contagiato? ci sono tante cose che non tornano”, ha esordito così in un post su Facebook una candidata sindaco del Paese di Latiano in provincia di Brindisi. Un post il suo che è in linea con tutte le recenti polemiche che si sono scatenate sui social, soprattutto in seguito all’affermazione di Daniela Santanchè riguardo al ricovero di Briatore che sarebbe legato ad un’infiammazione alla prostatite.

Nel suo post ha fatto delle strane ipotesi dal suono complottistico. In seguito ai tanti commenti, il candidato sindaco ha cancellato il post scrivendone un altro di scuse.

Brindisi, ipotesi complotto della candidata sindaco

Teodora Tiziana Rizzo, candidata sindaco nel comune di Latiano in provincia di Brindisi e militante nel partito Fratelli d’Italia ha posto su Facebook dei quesiti insoliti e dal sapore complottista: “Flavio Briatore contagiato? “…Ci sono tante cose che non tornano” e visto che, tra tante discoteche in Italia, proprio nella sua è scoppiato un focolaio “sorge logico e naturale pensare che il Covid sia qualcosa di chimico che viene programmato.

Dico un’eresia forse?”. Il suo post è poi finito nella bufera e dopo qualche ora è stato sostituito con uno di scuse.





La replica del candidato sindaco

Nonostante le scuse che non sono tardate ad arrivare, il candidato sindaco di Fratelli d’Italia ha parlato di come il libero confronto non esista come dichiarato nel suo post di scuse: “Ho eliminato un post dove avevo espresso un mio pensiero. Sono arrivate accuse infamanti sulla mia persona da persone che non sono miei amici e che non conosco. Chiedo scusa, questa è la dimostrazione che il libero confronto politico non esiste se non attraverso denigrazioni e insulti”.