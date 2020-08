Matteo Salvini è stato multato durante il suo tour politico di Benevento dal sindaco Clemente Mastella per non aver indossato la mascherina.

Per Matteo Salvini ci sono guai in vista. Durante il tour politico del Leader della lega, è stato multato dal sindaco di Benevento Clemente Mastella “per non aver indossato la mascherina in occasione dell’incontro che ieri ha avuto in via Traiano a Benevento”.

Oltre a ciò c’era anche l’aggravante che la manifestazione in questione era stata organizzata senza le dovute autorizzazioni e per di più in concomitanza con un’altra manifestazione di protesta così come specificato Dal sindaco Mastella.

Mastella multa Salvini: è bufera

Salvini era stato multato mentre faceva un comizio a Benevento. Aveva indosso la maglia del Benevento, la squadra di calcio allenata da Pippo inzaghi che quest’anno è stata promossa in A.

Le sue foto con maglia del Benevento hanno fatto il giro dei social. Eppure anche i meno attenti noteranno che era senza mascherina.

Quello di Salvini non è stato un comportamento rispettoso della normativa. Così sostiene a tal proposito il sindaco di Benevento. “Un comportamento in totale spregio alla normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 in poi a indossare le mascherine anche all’aperto e in circostanze di potenziali assembramenti”

La polizia infine su incarico del sindaco, avrà il compito di identificare chi era entrato in contatto con Salvini quel giorno.

Manifestazione 2 giugno, multato chi era con Salvini

Lo scorso 2 giugno durante una manifestazione a Roma, Matteo Salvini era stato multato per aver sfilato assieme a Giorgia Meloni in un evento nella quale si era creata una situazione di assembramento senza il minimo rispetto delle disposizioni anti-covid. Una multa che però ha suscitato la pronta replica di Salvini: “Qualcuno auspica multe e sanzioni per chi era presente il 2 giugno a Roma? Ecco, favoriamo le immagini.

chissà perché, gli ‘assembramenti’ cattivi sono solo quelli della Lega e del centrodestra, ve ne siete accorti?“.