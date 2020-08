Matteo Salvini ha annunciato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Arriva l’annuncio di una mozione di sfiducia contro la ministra Lucia Azzolina da parte di Matteo Salvini e della Lega. Al leader del Carroccio non bastano più gli scontri a distanza con la ministra dell’Istruzione. A pochi giorni dal rientro a scuola, Salvini ha attaccato concretamente.

Nel governo al momento sta regnando il caos più assoluto e con le Regioni non si riescono a trovare accordi di nessun tipo, né per quanto riguarda la scuola né per quanto riguarda i trasporti.

Matteo Salvini: sfiducia a Lucia Azzolina

Lucia Azzolina è stata commissariata da una task force comprendente il premier Giuseppe Conte e ministri come Paola De Micheli, Roberto Speranza e Francesco Boccia, nella convinzione che se tra due settimane andrà male, sarà automaticamente crisi di governo.

Proprio per questo Salvini ha deciso di lasciare un attacco più significativo. “Assumere le migliaia di insegnanti precari che, da anni, già lavorano nelle scuole coi nostri figli. Stabilizzare almeno 20.000 insegnanti di sostegno per non lasciare indietro i bimbi disabili. Collaborare con le scuole pubbliche-paritarie per trovare le 10.000 aule mancanti. Dotare tutte le scuole di termoscanner, per misurare la febbre ai bimbi all’ingresso” ha elencato il leader leghista.





“Dimenticare la mascherina obbligatoriaper i bimbi in classe, una inutile e pericolosa follia. Smetterla di giocare coi banchi con le rotelle, di litigare con sindacati, presidi, insegnanti, governatori e famiglie. Queste le proposte della Lega. Il ministro è in grado di attuarle? No.

Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La Scuola Italiana merita di meglio. Azzolina bocciata!” ha spiegato Matteo Salvini.