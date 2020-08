Il governatore della Campania De Luca, ha annunciato che sarà difficile riaprire le scuole: . “Avremo scelte complicate da fare”.

Questi ultimi giorni di agosto, sono di grande attesa e fibrillazione per ciò che riguarda la riapertura delle scuole che sarà il prossimo 14 settembre così come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro dell’istruzione Azzolina. Gli aspetti da gestire in questo senso sono ancora tanti, uno su tutti il problema legato al trasporto scolastico e al distanziamento nelle classi.

“Avremo scelte complicate da fare”. Nel frattempo anche i sindaci della Campania hanno chiesto al presidente De Luca di posticipare l’apertura delle scuole al 24 settembre cioè dopo il referendum del taglio dei parlamentari.

De Luca, apertura scuole al 24 settembre

“Governare questa fase sarà difficile. Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane ma avremo scelte complicate da fare”. Lo ha annunciato il governatore della regione Campania De Luca in un incontro a Salerno.

Non ha mancato inoltre di attaccare le regioni del Nord definendo inaccettabile il fatto di non imporre la quarantena obbligatoria per chi rientra ed in attesa del test. Anche i sindaci campani hanno espresso la loro preoccupazione circa la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre.

Nella missiva trasmessa a De Luca è stato infatti chiesto di posticipare l’apertura della scuole a dopo il referendum ed esattamente il giorno 24 settembre.

Sia per aver più tempo per definire al meglio l’apertura delle scuola in sicurezza, sia perché avrebbe poco senso chiudere le scuole ad una settimana dall’inizio.

A questo proposito il presidente dell’Anci della regione Campania Carlo Marino ha dichiarato: “Come è noto, tuttavia, le problematiche del distanziamento e ancor più della sanificazione, della mancanza di banchi monoposto e dei test sierologici per i docenti e il personale scolastico, rappresentano alcune delle principali incertezze“.