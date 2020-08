Salvini: “Denunceremo il governo per favoreggiamento all’immigrazione”

Salvini attacca il governo e promette la denuncia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Continua il tour elettorale del leader della Lega Matteo Salvini che, in barba a quasi tutte le normative anti covid, organizza dei comizi per sua fortuna molta frequentati, ma nei quali è impossibile non creare degli assembramenti. Tra selfie, polemiche e una buona dose di slogan, il capo del Carroccio non manca di mandare dei messaggi duri nei confronti del governo e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Le accuse sono sempre le stesse: il lockdown con annessa gestione dell’emergenza ritenuta eccessiva e poi l’immancabile stoccata sull’immigrazione clandestina. “Denunceremo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina l’attuale governo”, queste le parole del Salvini durante il suo comizio di Bari.

Salvini: “Immigrazione? Denuncerò il governo”

Poi l’attacco alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, accusata di lentezza e incapacità visto che a 15 giorni dalla riapertura delle scuole i dubbi sul nuovo anno sono ancora molti.

“Presenteremo – ha proseguito Salvini – una mozione di sfiducia contro il ministro della scuola, perché non è possibile che a 15 giorni dalla riapertura non si sa come, dove e quando ricominciare”. “Scuola aperte e sicure e porti chiusi – ha concluso – Io andrò a processo a ottobre perché ho bloccato gli sbarchi, in queste ore stanno sbarcando centinaia di persone in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna: non se ne può più”.

Nel frattempo in Sicilia, il governatore leghista Nello Musumeci è stato costretto a sospendere l’ordinanza con cui disponeva la chiusura degli hotspot dopo la decisione del Tar che non ravvedeva nell’operato del presidente della Trinacria una competenza collegabile a quella regionale.