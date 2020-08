De Luca in una sua dichiarazione ha ricordato che le ordinanze anti-covid sono ancora in vigore. Divieto di Feste, mascherina per chi è in gruppo.

In Campania l’ordinanza in materia di anti-covid è ancora in vigore. Lo puntualizza il governatore della Campania Vincenzo De Luca a proposito del crescente numero di persone contagiate che la Campania sta vivendo. “Se c’è un assembramento di più di 3 o 5 persone bisogna obbligatoriamente indossare la mascherina, e sono ancora vietate le feste in locali pubblici e in luoghi privati, a maggior ragione oggi alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico”, si tratta di parole quelle del presidente della regione Campania che invitano a rimanere sempre all’erta, specie in questi giorni in cui i contagi stanno aumentando di molto.





De Luca, le feste sono vietate

“Ricordo che sono ancora in atto le ordinanze che vietano gli assembramenti, in caso di assembramento di più di 3 o 5 persone bisogna obbligatoriamente indossare la mascherina, e che sono ancora vietate le feste in locali pubblici e in luoghi privati, a maggior ragione oggi alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico”.

Lo ha annunciato il presidente della regione Campania che oggi si trovava a Piedimonte Matese in provincia di Caserta.

De Luca ha infine ricordato che per quanto riguarda i rientri dei dalle vacanze ad oggi la Campania sta facendo molto: “Dobbiamo dire che il 90 percento è legato a cittadini che tornano dall’estero o da altre Regioni. Ne approfitto per chiarire che Campania sta realizzando un piano di sicurezza proprio sui contagi di importazione.

Ad oggi e siamo gli unici ad averlo fatto, abbiamo messo isolamento per chi rientrava in attesa del tampone”.