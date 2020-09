Gasparri è un possibile candidato a sindaco il Roma. Il Senatore ha annunciato una "proposta concreta".

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri potrebbe intraprendere la corsa per diventare il sindaco di Roma. Dopo l’ufficializzazione della ricandidatura di Virginia Raggi da parte del M5S, centrodestra e PD stanno muovendo i passi per la conquista del Campidoglio.

Roma, Gasparri possibile candidato sindaco

“Nei prossimi giorni come coordinatore romano di Forza Italia farò una proposta concreta” ha dichiarato all’Andkronos Gasparri. Il commento è relativo alle parole dell vicepresidente di Fi Antonio Tajani che ha delineato il profilo adatto per quel ruolo. Secondo Tajani dovrebbe essere ricoperto da un “militare o un manager”. Il commissario di Forza Italia Roma Capitale, Gasparri ha spiegato: “Tocca alla politica ridare una prospettiva alla città.

Estrarre conigli dal cilindro tipo Conte non è un soluzione. Roma è al collasso servono risposte adeguate, non è più tempo di esperimenti”.

Inizia, nel frattempo, anche la campagna elettorale della Lega. Sono comparsi in giro per la Capitale dei manifesti che ritraggono il capitano, Matteo Salvini, in mezzo busto davanti ai maggiori monumenti della città. Insieme all’hashtag #Romatornacapitale, quattro proposte dalla chiusura dei campi Rom, all’abusivismo fino all’uso dei taser per la polizia di Roma Capitale.





Dal fronte opposto, è stata smentita dalla senatrice Monica Cirinnà una sua possibile candidatura a sindaco di Roma. Crescenti indiscrezioni davano la Cirinnà come favorita, tuttavia la stessa ha dichiarato che si candiderà alle primarie Dem.