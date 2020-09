Meloni chiede la pubblicazione di tutti gli atti del Cts

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha richiesto la pubblicazione di tutti gli atti del Cts sul Coronavirus.

Durante il comizio di Trento Giorgia Meloni ha comunicato di aver richiesto la pubblicazione di tutti gli atti del Cts sul Coronavirus. La leader di Fratelli d’Italia ha accusato il governo di aver agito in maniera poco chiara durante le fasi iniziali della crisi.

Meloni: “Pubblicare gli atti del Cts

La leader di Fratelli d’Italia sta girando le regioni che andranno al voto in Settembre. I candidati del partito alla presidenza regionale sono Raffaele Fitto in Puglia e Francesco Acquaroli nelle Marche. Tuttavia durante il comizio tenuto a Trento, la leader ha parlato anche della gestione del governo del Coronavirus e gli atti del Cts. “Politicamente queste informazioni non possono passare sotto traccia.

Abbiamo già depositato una mozione, che proporremo anche al centrodestra unito, perché vogliamo la pubblicazione del 100% degli atti del Comitato tecnico scientifico“, ha dichiarato Giorgia Meloni. E continua: “L’opacità con la quale il governo ha gestito questa vicenda, per poter, di volta in volta, aggiustare il tiro per un utilizzo politico del Covid, è assolutamente intollerabile. Vogliamo avere tutte le informazioni di cui era a conoscenza il governo”.

“L’informazione dei documenti della fondazione Kessler, che mettevano in guardia il governo, mentre il Pd diceva che l’unico virus era il razzismo e Zingaretti abbracciava i cinesi, dimostra che l’esecutivo ha sottovaluto drammaticamente, in una prima fase, quello che poi è accaduto“, ha concluso Giorgia Meloni.

Il partito che porta il simbolo della Fiamma si è dichiarato favorevole al taglio dei parlamentari sostenendo il fronte del sì al referendum in programma per il 20 e 21 Settembre.

Tuttavia vi sono alcuni voci discordi all’interno del partito: Guido Crosetto, uno dei coordinatori nazionali, ha dichiarato che voterà no.