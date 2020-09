L'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. A confermarlo è il suo medico personale Alberto Zangrillo.

L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il coronavirus. A confermarlo all’agenzia di stampa Adnkronos è il suo medico personale Alberto Zangrillo, che ha successivamente specificato come l’ex premier sia al momento asintomatico e in isolamento domiciliare.

Sempre Zangrillo ha poi aggiunto che il tampone faringeo era stato già disposto in precedenza a causa del recente soggiorno di Berlusconi in Sardegna, dove nelle ultime settimane il numero dei contagi è aumentato sensibilmente.





Coronavirus, Berlusconi positivo

Nel comunicare la notizia all’Adnkronos, Zangrillo ha spiegato che Berlusconi: “È asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali.

[…] Tale controllo era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna“.

Preoccupazioni per lo stato di salute di Silvio Berlusconi erano emerse qualche giorno fa in occasione del ricovero in ospedale di Flavio Briatore, anch’egli positivo al Covid-19, con cui il presidente di Forza Italia si era intrattenuto poco tempo prima in Costa Smeralda.

La nota di Forza Italia

Nel frattempo dagli ambienti di Forza Italia è stata divulgata una dichiarazione che conferma l’agenda dell’ex Premier per le settimane a venire: “In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.