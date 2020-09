Il leader di Forza Italia è positivo al covid, e potrebbe esser stato contagiato dai figli durante una festa sullo yacht a Capri.

Silvio Berlusconi è risultato positivo al covid, così come i due figli Barbara e Luigi. I due avrebbero lasciato la Costa Smeralda a Ferragosto per passare le vacanze a bordo dello Yacht di famiglia a Capri, dove però l’annullamento del distanziamento sociale e il sovraffollamento avrebbero fatto partire il nuovo cluster che ha colpito la famiglia.

Berlusconi, figli positivi dopo Capri?

Silvio Berlusconi è positivo al covid, e a contagiarlo potrebbero esser stati i figli Barbara e Luigi. Barbara e Luigi, infatti, sarebbero stati primi ad avvertire i sintomi, ancor prima del padre.

Secondo quanto riportano fonti vicine all’ex Premier del Consiglio, Barbara e Luigi avrebbero lasciato la Costa Smeralda nella giornata di Ferragosto per continuare le vacanze a bordo dello yacht di famiglia, il Morning Glory a Capri.

I troppi affollamenti in Sardegna avrebbero spinto i due fratelli a cercare più tranquillità, per poi risultare causa del proprio male. La famiglia avrebbe passato una serata tra canti, balli e brindisi in compagnia di esponento della Roma “per bene”, senza tenere in considerazione le misure anticovid, con conseguente affollamento che avrebbe fatto scoppiare un nuovo cluster vip.



Barbara la prima sintomatica

Il giorno dopo Barbara Berlusconi ha vvertito i primi sintomi e impaurita ha deciso di effettaure subito a bordo dello yacht il tampone, ancorato nella Baia di Portisco. I test hanno rilevato la positività al coronavirus, così come il fratello e il compagno di lei. A quel punto il leader di Forza Italia avrebbe lasciato lo yacht per isolarsi nella sua villa di Arcore.