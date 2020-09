Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia le prossime misure da attuare per arginare l'emergenza coronavirus nel nostro paese.

Nel corso dell’informativa al Senato del 2 settembre, il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato il prossimo dpcm, che sarà emanato allo scadere di quello in vigore fino al 7 settembre e che confermerà l’uso delle mascherine e il distanziamento di almeno un metro.

Il ministro ha sottolineato che quello che stiamo vivendo è un passaggio “particolarmente delicato nell’evoluzione epidemiologica del nostro Paese” e ha ricordato le tre misure principali della lotta al coronavirus.

Nuovo dpcm: i “tre pilastri” di Speranza

“Io continuo a chiedere con tutta la forza di cui dispongo il rispetto delle tre regole fondamentali e che confermeremo nel prossimo dpcm: l’uso corretto delle mascherine, il distanziamento di almeno un metro e il rispetto delle regole igieniche a partire dal lavaggio delle mani“: sono questi i tre pilastri su cui, ha precisato Speranza, l’intera comunità scientifica è si trova in accordo e che proprio per questo non devono diventare “materia di contesa politica”.





Speranza sulla situazione italiana

Speranza ha voluto inoltre commentare l’aumento dei contagi registrato in Italia nelle ultime settimane e strettamente connesso, secondo il ministro, a “una crescita dei test e dei tamponi effettuati. Durante l’ultima settimana abbiamo sfiorato i 100mila tamponi in un solo giorno, anche alla luce di una intensificazione del lavoro negli aeroporti”.

Proprio negli aeroporti hanno iniziato a utilizzare anche i test rapidi.

Un’altra novità importante è l’elevato abbassamento dell’età media dei soggetti contagiati. Prudenza, dunque, ma no ad allarmismi inutili e potenzialmente dannosi: “Anche in Francia e in Spagna, con numeri più alti, la pressione (sul sistema sanitario, ndr) è ancora sostenibile“.