Luza Zaia stacca tutti e si avvia ad ottenere il più largo consenso nelle elezioni regionali dal 1995: i risultati dei sondaggi in Veneto.

Secondo gli ultimi sondaggi relativi alle elezioni regionali che si terranno in Veneto il 20 e il 21 settembre 2020 l’attuale governatore Luca Zaia sarebbe il vincitore indiscusso staccando di quasi 60 punti percentuali l’avversario di centrosinistra.

Sondaggi elezioni regionali Veneto 2020

Il leghista, già Presidente della regione da 10 anni, otterrebbe infatti il 74% dei consensi contro il 16,3% del democratico Arturo Lorenzoni e il 4,9% del pentastellato Enrico Cappelletti. Quanto alle liste a loro sostegno, quella che raggiungerebbe più voti sarebbe Zaia Presidente, stimata al 34,5%, contro il 23,5% a cui si attesterebbe la Lega. Seguirebbe poi il Partito Democratico al 15,1%, Fratelli d’Italia all’8,8%, il M5S al 5,2% e Forza Italia al 3,5%.

Come già evidenziato per altre regioni, il governatore può inoltre contare sul voto disgiunto da parte di cittadini che, pur schierati con liste avversarie, hanno apprezzato il suo operato tanto da volerlo per altri cinque anni. Secondo la rilevazione Zaia otterrebbe infatti il 2,5% in più rispetto alla somma dei voti dalla coalizione a suo sostegno.

Il 76% dei veneti, tra cui il 55% dei grillini, ha dato un giudizio positivo sulla sua amministrazione e il 68% degli intervistati si auspica una sua riconferma. Tre intervistati su quattro (73%) hanno poi espresso gradimento sulla sua candidatura. Se in determinate circostanze il plebiscito (95%) tra i propri elettori non è così impossibile, essere graditi da elettorati così distanti risulta molto difficile. Nonostante ciò il 47% tra i pentastellati e 31% tra chi vota centrosinistra ha approvato la sua scelta di ricandidarsi.

Se i numeri trovassero conferma si tratterebbe del più largo successo elettorale alle elezioni regionali dall’introduzione della legge Tatarella nel 1995.