Veronica Lario e i mancati auguri pubblici a Berlusconi: "Non serve che mi unisca al coro".

C’è apprensione per Silvio Berlusconi, nei giorni scorsi risultato positivo al coronavirus e nella mattinata di oggi, 4 settembre, ricoverato al San Raffaele di Milano “in via precauzionale” per un lieve peggioramento delle sue condizioni di salute. Visto il clamore mediatico della notizia, in molti in questi giorni hanno voluto mandare un messaggio di augurio al lader di Forza Italia, ma tra questi, stando a quanto riferito da La Stampa, non ci sarebbe l’ex moglie Veronica Lario.

“Risulta – scrive il giornale torinese – che fino a ieri pomeriggio non ci fossero state telefonate con l’ex marito. Ma sarebbe sbagliato voler leggere in questo altro che non un momento di attesa, un passo di lato per lasciare spazio ai contatti da parte delle istituzioni e degli esponenti politici. “Il messaggio di pronta guarigione – precisa il quotidiano diretto da Massimo Giannini – e la vicinanza a chi sta affrontando una malattia sono qualcosa che lei crede giusto manifestare in maniera privata e diretta”.

A contattare la Lario è stata poi sempre La Stampa che ha così avuto la possibilità di avere un colloquio telefonico con lei per chiarire al meglio la situazione. “La cosa più giusta da fare in questo frangente – ha detto – è affidarsi con la massima fiducia alle terapie, seguire scrupolosamente le indicazioni dei medici”.





“Non serve che unisca la mia voce al coro di auguri – ha aggiunto la Lario – Non sono un medico e non ho competenze specifiche, ma ci sono ancora troppi aspetti di questa malattia che vanno capiti. La sola certezza disponibile è la competenza dei medici”.