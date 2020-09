Salvini vuole vincere le Regionali per far crollare il Governo attuale, a suo dire incapace di prendere decisioni importanti.

Ospite al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il leader della Lega Matteo Salvini si è mostrato ottimista in chiave Regionali, con la speranza di poter metter fine alla legislatura del Goeverno Conte. Il leader del Carroccio rincara la dose sul tema della scuola e rinfrastrutture: “Quello che imputo all’attuale maggioranza di Governo è una drammatica mancanza di decisione”.

Salvini: “7-0 alle Regionali per screditare Governo”

Matteo Salvini è convinto di poter fare en plein alle prossime Regionali, e così facendo far cadere il Governo attuale, sempre più in totale confusione e allo sbando, a suo dire.

“Mi auguro che questo Governo non arrivi fino in fondo. Stiamo usando questo periodo di opposizione per lavorare, allargare e studiare” così dichiara il leader della Lega, intervenuto al forum Ambrosetti di Cernobbio.

Respondabilità di scegliere

Mattei Salvini accusa il governo reggente di totale incompetenza, puntando nuovamente il dito contro la ministra dell Scuola Azzolina: “Non puoi avere al Governo uno che dice sì e uno che dice no. Azzolina e Manfredi sono due fantasmi, si sta litigando su tutto. È il caos, e lo dico con rammarico, siamo gli unici in Europa a non aver dato certezza a studenti e insegnanti. Chi non dà certezze è un Governo di chiacchieroni”.





Industria e infrastrutture

il leader del Carroccio parla dell’inconsistenza sul tema industriale, come la filiera dell’acciaio e quindi dell’Ilva: “L’Italia non può fare a meno

dell’acciaio. E la presenza dell’acciaio deve essere compatibile con la salute delle persone“.

Il ponte di Genova rappresenta la prima vera ricostruzione ad hoc in chiave infrastrutture, ma Salvini avverte: “A Genova abbiamo costruito il ponte ma è ferma la Gronda. Ferma sul tavolo del ministro dei trasporti, ferma per litigi. La mia ambizione è che chi ha costruito il ponte di Genova costruisca anche quello sullo Stretto in 5 anni, 4 miliardi di euro di budget tutti a carico di privati“.