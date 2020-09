Assunta piena consapevolezza della sua delicata situazione, Silvio Berlusconi affronterà il coronavirus con serietà e riposo.

Da quando è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele per un inizio di polmonite bilaterale, Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus, non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale affidando al suo medico di fiducia Alberto Zangrillo gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il Cavaliere avrebbe ammesso, parlando con un suo amico e politico al telefono, di dover combattere la sua battaglia con serenità e riposo.

Coronavirus: le parole di Berlusconi

“Ho capito che devo affrontare questa situazione con serietà e che devo riposare il più possibile. Senza perdere di vista il mio mondo e nemmeno la politica, è quello che ho intenzione di fare. Solo così uscirò da qua al più presto“.

Sarebbero state queste le parole di Berlusconi nei giorni decisivi per la sua infezione in cui sarà possibile capire l’evoluzione della polmonite da cui è affetto.

Nonostante le chiamate senza risposta si allunghino sempre di più mentre quelle effettuate si contino sulle dita di una mano, il medesimo interlocutore gli avrebbe anche chiesto cosa ne pensasse della partita del Monza.

Con suo grande stupore l’ex premier ha ammesso di non averla vista in televisione.

Berlusconi sarebbe quindi passato dalla fase del “quando esco?” a quella del “devo riposare” prendendo piena consapevolezza della delicata situazione che si trova ad affrontare. Non che prima avesse sottovalutato i rischi, ma la voglia di tornare in campo per la campagna elettorale delle regionali era irrefrenabile e istintivamente forte. Ora invece il Cavaliere sembra aver messo la salute al primo posto.