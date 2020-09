“Sto lottando per uscire da questa infernale malattia”, lo ha annunciato Berlusconi in un intervento telefonico durante un comizio a Fenis.

“Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus.” Lo ha dichiarato in una conferenza telefonica in occasione di un comizio elettorale a Fenis Silvio Berlusconi.

Le sue parole ci raccontano la sua forte volontà di seguire la campagna elettorale nonostante sia seduto su un letto d’ospedale a causa del suo ricovero al San Raffaele per via del contagio al Coronavirus. “Ce la sto mettendo tutta”, ha aggiunto.



Covid, Berlusconi: la lotta con la malattia

Il leader del partito di Forza italia Silvio Berlusconi durante la sua conversazione telefonica in un comizio elettorale a Fenis in Valle d’Aosta, ha parlato di quanto sia difficile uscire dal Coronavirus eppure nonostante le difficoltà ce la sta mettendo tutta per riuscire nel suo intento. Nonostante gli evidenti problemi di spostamento, il cavaliere ha comunque voluto essere presente almeno virtualmente al comizio grazie ad una telefonata dove tra le altre cose ha parlato di quanto sia importante andare al voto in un periodo difficile come questo.





«Bisogna far sapere agli italiani la necessità di andare al voto. L’incertezza sul numero dei votanti è grande. E allora vale la pena ricordare a tutti gli indecisi un monito di Platone che diceva a chi non voleva votare per il governo di Atene: `Chi non va a votare si merita un governo di pericolosi incapaci.

Ce la sto mettendo tutta per tornare a condurre la nostra battaglia di sempre soprattutto per le imprese, per il lavoro, contro l’oppressione fiscale e burocratica, contro la Giustizia ingiusta e contro i giudici che fanno i politici”.