Migliorano le condizioni di Berlusconi, che però è ancora positivo al covid: ha ripreso a fare telefonate di lavoro.

Buone notizie dall’ospedale San Raffaele da dove trapela un cauto ottimismo sulle condizioni di Silvio Berlusconi che sarebbe in netta ripresa. L’ex Premier è ricoverato da 5 giorni in via precauzionale dopo che era stato riscontrato positivo al covid e, vista l’età avanzata e il quadro clinico pregresso non dei migliori, si è optato per il suo trasferimento nel nosocomio meneghino.

A confermare i miglioramenti sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia è non solo il suo medico, Alberto Zangrillo, ma anche diversi dottori e infermieri della struttura che lo ha in cura.

Covid, migliorano le condizioni di Berlusconi

Nello specifico il Corriere della Sera riferisce che Berlusconi farebbe insistenti domande sul proprio quadro clinico ai medici, segnale questo di una ripresa.

“Allora, come sono questi esami? Come sta procedendo il decorso della polmonite? Riuscirò a essere fuori dall’ospedale in tempo per fare qualche messaggio di campagna elettorale?”. C’è dunque una voglia di tornare in fretta alla propria vita e alle proprie abitudine. Inoltre, per i dottori, i cambi di umore rappresenterebbero anche la volontà di combattere e vincere la malattia.

Nei giorni scorsi il primario di Terapia Intensiva aveva descritto il numero uno azzurro un po’ sottotono, forse perchè ancora nella fase più acuta della malattia, ma ora non si può dire lo stesso. Segnale, questo, di ripresa, tanto che pare abbia ricominciato ad avere contatti telefonici non solo con la famiglia, ma abbia ripreso a lavorare per la propria campagna elettorale.