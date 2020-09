Giuseppe Conte è molto fiducioso sul rientro a scuola.

Giuseppe Conte torna a parlare della scuola, mostrandosi particolarmente fiducioso e speranzoso per questo imminente rientro in classe. Il premier ha risposto ai giornalisti da Beirut, dove è in visita ufficiale ad un mese di distanza dall’esplosione nel porto, e ha espresso tutta la sua speranza nei confronti di questo nuovo inizio.

Alcune regioni e alcuni comuni stanno decidendo di rimandare l’apertura delle scuole di dieci giorni, indicativamente dopo le elezioni, ma il rientro è ormai alle porte e c’è tanta preoccupazione, visto anche l’aumento dei nuovi contagi.

Giuseppe Conte sulla scuola

Nonostante la grande tensione per il rientro, Giuseppe Conte si è mostrato molto fiducioso. “Devo dire la verità, quest’anno c’è una particolare attenzione e tutti pretendiamo che funzioni tutto per bene.

Non sempre è stato così negli anni passati, anche quasi mai. Ma è giusto che ci sia l’attenzione da parte di tutti. Abbiamo lavorato tantissimo perché si possa garantire a tutti gli studenti un’attività scolastica in presenza in piena sicurezza” ha spiegato Conte, sottolineando quanto sia importante che tutti gli alunni delle scuole abbiano continuità ma anche sicurezza.

“I lavori procedono molto bene stiamo completando gli ultimi interventi, mi sento di poter dire che le criticità, per la maggior parte, le abbiamo superate. C’è ancora qualche giorno per completare tutte le azioni messe in cantiere” ha spiegato il premier, sottolineando che per gli arredi scolastici bisognerà aspettare tutto il mese di ottobre. “In Italia si producono 200mila banchi, è impensabile che 2,4 milioni di nuovi banchi possano essere pronti già il 14 settembre.

Anche perché stiamo parlando di un ricambio negli arredi incredibile, alcune Regioni hanno chiesto un ricambio fino al 70%. Abbiamo investito oltre 7 miliardi” ha concluso Giuseppe Conte.