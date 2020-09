Silvio Berlusconi durante una telefonata con i deputati di Fi ha raccontato la sua esperienza con il covid: "Oggi sto bene ma è stato terribile".

Silvio Berlusconi dalla sua stanza d’ospedale parla del coronavirus. Il leader di Fi ha scoperto di essere positivo dopo le vacanze in Sardegna: “È un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo genere.

Credo che sia l’esperienza più terribile della mia vita”.



Berlusconi sul coronavirus: “Terrificante”

Silvio Berlusconi dalla sua stanza al San Raffaele di Milano, durante un collegamento telefonico con l’assemblea dei deputati di Forza Italia, ha raccontato in prima persona, dopo i bollettini quotidiani del professore Zangrillo che lo segue personalmente, la sua esperienza con il coronavirus.

Il Cavaliere ha spiegato che “è un virus veramente terrificante e non auguro a nessuno di incorrere in una situazione di questo genere. Credo che sia l’esperienza più terribile della mia vita“.

In riferimento alle sue condizioni di salute attuali spiega: “Ora mi sento meglio, oggi è un momento di particolare benessere“. Ma il leader di Fi ha nascosto anche dolore fisico ed una tosse “a tratti dolorosa“.

I consigli di Berlusconi

Ai deputati di Forza Italia Silvio Berlusconi consiglia di indossare sempre la mascherina ed essere riservati. Non manca, però, la parentesi alla politica, anche in vista dell’appuntamento sempre più vicino con le elezioni regionali. “Vi voglio bene e vi auguro di poter continuare a portare avanti le nostre battaglie di sempre: meno tasse, una giustizia che sia veramente tale, in cui ci siano giudici veramente giudici e che non pensino di contrastare gli avversari politici.

E ancora: dovete sentirvi superiori rispetto agli altri partiti, perché siamo l’unico partito in Italia che possiede i valori propri della tradizione cristiana: l’unico partito che mette al centro la libertà, la giustizia; l’unico partito in Italia che ha i principi propri della civiltà occidentale“.