Il premier Conte ha indetto una conferenza stampa per chiarire le ultime novità sulla ripartenza delle scuole il prossimo 14 settembre.

Nel pomeriggio del 9 settembre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per chiarire le ultime novità sulla ripartenza delle scuole il prossimo 14 settembre. Nel suo intervento il premier ha voluto evidenziare le misure prese dall’esecutivo al fine di contenere la diffusione del coronavirus negli istituti scolstici, assieme alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al ministro della Salute Roberto Speranza e alla ministre della Infrastrutture Paola De Micheli.

Conferenza stampa di Conte sulla scuola

Il presidente del Consiglio ha voluto aprire il suo intervento sottolineando come il governo abbia fatto il massimo per garantire agli studenti italiani una ripartenza in sicurezza: “Un rientro in piena sicurezza sara l’obiettivo primario di questo governo. […] La scuola ricomincia con più spazi, più docenti e meno alunni in classe, grazie a un investimento pari a sette miliardi a partire da gennaio fino ad oggi”.

È stato inoltre evidenziato da Conte come i protocolli sanitari italiani, anche in merito al rientro a scuola, siano spesso stati portati come esempio all’interno dei consessi internazionali: “Il modo in cui abbiamo gestito l’emergenza è stato assunto come esemplare, costituisce un modello di cui parlano spesso all’estero, e non è un caso se è proprio su impulso del nostro ministro Speranza che nei giorni scorsi ben 53 paesi si sono confrontati con l’Oms sulla gestione del rientro in classe e hanno voluto ascoltare primariamente la voce dell’Italia“.