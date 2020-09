Il premier ha risposto alla domanda di un'intervistatrice che gli ha chiesto se gli fosse mancato Salvini durante il periodo del Covid-19.

Durante la festa del’Unità organizzata a Modena dal Partito Democratico, il premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni su Matteo Salvini, affermando come quest’ultimo non possa mancare a nessuno. Lo ha fatto rispondendo a una domanda di un’intervistatrice che gli ha chiesto se nei mesi del Covid-19 avesse sentito, appunto, la mancanza dell’ex ministro dell’Interno.

Qui di seguito le esatte parole del premier: “Salvini non può mancare a nessuno, a chi lo ama e a chi ha idee molto diverse, perché parla tutti i giorni così tante volte che è difficile possa mancare”.

Giuseppe Conte parla di Matteo Salvini

Nel corso della festa dell’Unità a Modena, il premier, tuttavia, si è soffermato su diversi temi, tra cui il ritorno a scuola. Conte ha dichiarato: “Ho spiegato a mio figlio di 13 anni che tornerà in presenza dopo la didattica a distanza. In Germania hanno chiuso 100 scuole, in Francia 130. Si devono affrontare scenari del genere”.

Si lavora per riaprire gli istituti

Sempre sul tema Scuola, Giuseppe Conte ha assicurato che si sta lavorando affinché gli istituti scolastici vengano riaperti. Al riguardo, Conte ha attaccato chi lo critica, affermando: “Come mai negli anni precedenti non vi siete preoccupati della scuola?”. Parlando dei nuovi banchi che dovrebbero arrivare a chi li ha richiesti entro ottobre, Conte ha specificato: “Forse in Italia in molti casi c’erano i banchi di mio nonno”.