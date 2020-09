Il leader della Lega Matteo Salvini è stato aggredito durante il tour elettorale in Toscana: una 20enne gli ha strappato camicia e rosario.

Nel corso del suo comizio a Pontassieve, in provincia di Firenze, Matteo Salvini è stato aggredito da una ragazza di 20 anni che gli ha strappato camicia e rosario. Sono in corso accertamenti sul suo conto da parte della Questura che ha parlato di una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Salvini aggredito a Pontassieve

A darne notizia è stato l’ex sottosegretario Guglielmo Picchi che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Salvini aggredito da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario. I veri democratici”. Sempre nel medesimo comune toscano, dove il leader della Lega è impegnato per la campagna elettorale in vista delle regionali del 20 e 21 settembre, il Carroccio aveva dovuto annullare il pranzo in programma in un locale della zona dopo le minacce ricevute dal ristoratore.

Secondo quando ricostruito, Salvini è stato strattonato da una giovane originaria del Congo. Costei gli ha prima strappato la camicia e poi la catenina che aveva al collo. Non si tratterebbe di un gesto programmato. La ragazza, che stava tornando dal lavoro, si sarebbe trovata per caso in mezzo ai sostenitori leghisti e ne avrebbe approfittato per aggredire il senatore.





L’episodio, ha spiegato la Polizia che sta procedendo con gli accertamenti, non avrebbe nulla a che fare con la manifestazione di protesta contro il leader del centrodestra che ha avuto luogo in concomitanza con il suo intervento. Salvini non ha ancora commentato l’accaduto ma probabilmente lo farà intorno alle 15 sul suo profilo Facebook.

Ha infatti invitato i suoi sostenitori a collegarsi in diretta per “importanti comunicazioni“.