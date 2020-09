Liliana Segre: “L’omicidio di Willy mi ha suscitato ricordi terribili”

Liliana Segre sull'omicidio di Willy: "Terribile, c'è troppo odio nella nostra società".

La senatrice a vita Liliana Segre che, proprio oggi 1o settembre compie 90 anni, ha commentato, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, il brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro da un gruppo di aggressori esperti di arti marziali.

Un pestaggio in piena regola, che ha fortemente impressionato la senatrice, così come l’intera opinione pubblica italiana. “Terribile – ha detto la Segre – Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una barbarie assoluta”.

Liliana Segre commenta l’omicidio di Willy

“La morte di Willy – ha continuato la senatrice Segre – mi ha fatto molta paura.

È stata come una sconfitta personale, mi ha fatto pensare che tutto ciò che ho provato a fare contro la violenza e l’odio, alla fine è servito a poco. Se ancora ci sono in giro persone che pensano di risolvere le proprie sconfitte personali picchiando il prossimo, siamo ancora in una società lontana dalla civiltà”.

Continuano intanto le indagini degli inquirenti per cercare di accertare le responsabilità sull’accaduto e procedere con il processo e dunque con le condanne.

Gli aggressori, dal carcere di Rebibbia, si difendono e dicono di non aver colpito Willy a morte. I testimoni, uno in particolare, raccontano invece di una furia di gruppo contro il giovane, con i quattro ragazzi che addirittura saltavano sul corpo, ormai privo di sensi, del 21enne. Le telecamere presenti nel luogo del delitto aiuteranno a comprendere meglio l’accaduto.