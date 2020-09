Scambio di battute fra l'inviato di Piazzapulita e Sara Cunial. La deputata, sorpresa alla manifestazione che nega il Covid, era senza mascherina.

Durante una manifestazione di negazionisti del Covid, la deputata Sara Cunial (già multata ad aprile per essere andata al mare nonostante la quarantena) ha cercato di abbracciare e baciare un inviato della trasmissione Piazzapulita che contestava il suo mancato utilizzo della mascherina.

L’episodio è andato in onda su La7. Il giornalista ha redarguito la deputata spavalda: “La smette di fare queste buffonate?“.

Sara Cunial nega il Covid a Piazzapulita

Non crede all’emergenza sanitaria la deputata del Gruppo Misto, Sara Cunial. Lo ha dimostrato davanti alle telecamere di La7 quando, beccata da un giornalista del format Piazzapulita, ha ribadito le sue posizioni in modo fermo. L’ex 5 Stelle ha dapprima sottolineato con convinzione che non crede all’emergenza sanitaria così come raccontata dai media.

In un secondo momento, invece, si è avventata sull’uomo e ha tentato di baciarlo. Dura la reazione del giornalista: “Non voglio essere abbracciato. La smette di fare queste buffonate?“.

++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel tentativo di dimostrare che il virus non esiste ++ Stasera a #Piazzapulita un’inchiesta sui negazionisti del covid.

21.15, La7. pic.twitter.com/x4UYg1oNeE — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) September 10, 2020

La deputata viola le norme nel lockdown

La deputata Sara Cunial, 41 anni, è nota da tempo per le sue posizioni No-Vax.

Nel 2019 era stata espulsa dal MoVimento 5 Stelle per un suo attacco personale ai grillini nel caso xylella. Ora fa parte del Gruppo Misto. Lo scorso aprile, Cunial è stata multata dagli agenti di Polizia per aver violato la quarantena per andare al mare. Gli agenti l’hanno fermata mentre si stava recando presso i lidi ostiensi. Agli agenti avrebbe riferito di essere “un membro della Camera dei Deputati“. Gli uomini, tenuti a controlli a tappeto nel pieno lockdown, non l’hanno ritenuta una scusa convincente per muoversi il giorno di Pasquetta, così è scattata la multa.





L’ex grillina non è nuova e episodi eclatanti. Nel periodo di piena emergenza, presso la Camera dei Deputati ha strappato i decreti del presidente del Consiglio affermando: “Siamo stati spiati, soggiogati, trattati come delinquenti da un Governo che in due mesi ha distrutto i nostri diritti fondamentali, naturali e costituzionali“.