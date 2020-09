Il 13 settembre torna Domenica In. Nel corso della puntata il premier Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione. Immediata la replica di Salvini.

In attesa del referendum del 20 e 21 settembre, il premier Conte ospite di Mara Venier a Domenica In terrà un messaggio alla Nazione: non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini. Secondo il leader della Lega, infatti, la televisione pubblica deve ospitare anche il capo dell’opposizione.

Conte a Domenica In: l’attacco di Salvini

È finita l’estate anche per Mara Venier, che domenica 13 settembre torna su Rai 1 con il suo cavallo di battaglia. Nello studio di Domenica In non ci sarà pubblico, l’orchestra sarà ridotta e ci saranno al massimo 8 ospiti a puntata.

Per il nuovo esordio sono attesi Loretta Goggi, Romina Power, il professor Francesco Le Foche, Claudio Amendola, Anna Tatangelo e un collegamento con Mika, che lancerà l’evento del 19 settembre “I Love Beirut”. Attesissimo il discorso alla Nazione del premier Conte.

Lo ha annunciato la stessa conduttrice nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del suo programma.

La Venier ha raccontato di aver chiesto al Capo del governo un intervento e che lui ha risposto subito affermativamente. “Tratterà della riapertura delle scuole in programma lunedì”, è l’anticipazione.





Sulla scelta di ospitare Conte a una settimana dalle elezioni è intervenuto anche il leader della Lega.

“La tv pubblica domenica concede i suoi microfoni al capo del governo? Bene, sono sicuro che darà lo stesso spazio, lo stesso giorno e sulla stessa rete, al capo dell’opposizione“, ha commentato Salvini. In caso contrario, “abbiamo pronte le denunce in tutte le sedi opportune”, ha sottolineato.