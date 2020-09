Il presidente del consiglio Conte dopo le polemiche di Meloni e Salvini ha deciso di annullare il videomessaggio di auguri per l’inizio delle scuole.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di annullare il videomessaggio per l’inizio delle scuola che era stato annunciato nella mattina del giorno 11 settembre da Mara Venier in occasione della prima puntata della stagione di Domenica In.

La decisione di annullare il messaggio è dovuta ad una polemica del leader della Lega Matteo Salvini e di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. Secondo quanto riportato da Ansa, Conte avrebbe declinato l’invito di Mara Venier per evitare che la scuola diventi teatro di polemiche”. Ad ogni modo gli auguri per l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 saranno fatti dalla stessa Venier che tanto aveva voluto che Conte intervenisse.



Annullato messaggio di Conte a Domenica In

Il presidente del consiglio Conte non sarà a Domenica In ad inaugurare l’inizio dell’anno scolastico agli studenti d’Italia. Secondo quanto riportato in serata da Ansa, il capo del governo avrebbe deciso di rinunciare per evitare inutili polemiche su un problema delicato come le scuole ancora costellate di dubbi a causa del Coronavirus.

Il leader della Lega Matteo Salvini aveva denunciato la cosa su Facebook scrivendo sul post: “Mancano decine di migliaia di insegnanti, di assistenti scolastici, di banchi e di mascherine, milioni di famiglie e di studenti non sanno ancora se e quando torneranno in classe, migliaia di insegnanti precari non sanno ancora dove e quando torneranno a lavorare, ma Raiuno ospiterà Conte a Domenica In, senza nessuna replica o contraddittorio.”

Anche Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia dichiarando: “Oggi Rai Uno ci fa sapere che, domenica 13 settembre (in uno degli orari con più audience), a una settimana dal voto, il presidente del Consiglio Conte rivolgerà un messaggio alla Nazione durante ‘Domenica In’.

Benvenuti in Corea del Nord. Sulla vicenda Giorgia Meloni ha già annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare e un esposto all’Agcom.