Del Debbio contro Grillo dopo l'aggressione del comico ad un suo giornalista: "Se non hai due noccioline sotto, attacca me!".

A seguito dell’aggressione di Beppe Grillo al giornalista Francesco Selvi, il conduttore televisivo di ‘Diritto e Rovescio‘ Paolo Del Debbio no perde occasione per lanciare un messaggio video al comico genovese:

Dopo l’aggressione del nostro inviato Paolo Del Debbio manda un messaggio a Beppe Grillo#Drittoerovescio pic.twitter.com/D8iYqL4h62 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) September 10, 2020

Il giornalista Selvi – che dovrà scontare una prognosi di 5 giorni in ospedale per la caduta riportata a seguito dello spintone di Grillo – era stato inviato a rivolgere alcune domande al comico sul ministro Meloni. Del Debbio – protagonista di un’insolita gaffe lo scorso giugno – ha approfittato delle telecamere per mandarle a dire a Grillo, e lo ha fatto nel corso della prima serata di Diritto e Rovescio. In uno dei passaggi più infuocati di Del Debbio contro Grillo, il giornalista toscano si è rivolto così al deus ex machina del M5S: “Perché te la prendi con i giornalisti? Con tutti i giornalisti, ma in particolare con i miei.

Rifattela con me! Io vengo da un quartiere popolare di Lucca, non so da dove vieni tu, a me non mi fai paura caro Grillo”. E ancora “Quando vuoi attaccare qualcuno, se non hai sotto due “noccioline”, ma due c*******ni, attacca quelli tipo me”.

Paolo Del Debbio contro Grillo

Nel video messaggio di Del Debbio contro Grillo, il presentatore ha fatto ricorso alla cultura per mettere in evidenza l’aggressione di un politico nei confronti di un giornalista, a cui Del Debbio manda la propria solidarietà: “Non meritava di essere buttato giù dalle scale da un leader, addirittura politico, da un fondatore del Movimento cinque stelle, che ha addirittura una piattaforma che si chiama ‘Rousseau’ “.

E proprio da Jean Jacques Rousseau che parte il suo libello personale contro Beppe Grillo: “ Rousseau elogiava il ‘buon selvaggio’ – attacca Del Debbio – “non il ‘cattivo selvaggio’, cioè quello che sei stato tu in questa occasione. Perché il buon selvaggio, di Rousseau era la persona che non era corrotta dai costumi, invece tu sei un corruttore di costumi in questo caso, perché un leader politico non tira giù da una scala un giornalista ”.

Del Debbio, attacco non politico

Paolo Del Debbio assicura che il suo sia un attacco personale contro Grillo – contro cui anche il sindaco di Limone Piemonte si è scagliato lo scorso luglio – non politico contro i Pentastellati: “Quelli dei Cinquestelle, in questa trasmissione, da Di Battista a Toninelli a Di Maio alla senatrice Taverna, e tanti altri, hanno sempre detto che si sono trovati molto bene. Quindi è proprio un problema di ignoranza tua” ci tiene a precisare il giornalista. Il richiamo alla cultura non si ferma qui: “Ho l’impressione che nel tuo caso si tratti di senilità anticipata, precoce, e quindi come dice giustamente Italo Svevo, in due opere fondamentali, “La coscienza di Zeno” e “Senilità”, che anche in questo caso ti consiglio di leggere, va curata. Perchè uno che fa una cosa del genere, bisogna che si interroghi su se stesso“.