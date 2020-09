Polemica per il Cancelleri e Taverna. Su instagram è apparso un video dove sono stati visti ballare in macchina senza mascherina e cinture.

Ammettiamolo, tutti chi prima chi dopo abbiamo cantato squarciagola e ballato in macchina durante un viaggio almeno una volta nella vita. Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse per dei dettagli importanti che si notano su un video diffuso rapidamente sui social network dove appaiono Giancarlo Cancelleri e Paola Taverna di ritorno da Macerata.

Partiamo prima di tutto da Giancarlo Cancelleri che nel video è seduto sui sedili posteriori della macchina senza aver indossato le cinture di sicurezza. Si tratta di un paradosso se si pensa che Giancarlo Cancelleri è il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel sedile anteriore invece troviamo la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna che diversamente non indossa la mascherina così come previsto dalle disposizioni in materia anti-covid.

Non sono mancate naturalmente le polemiche delle centinaia di persone che hanno assistito al video. Ha scritto a questo proposito un utente: “Quelli che fanno le leggi dovrebbero essere i primi a rispettarle”.





Un utente ha scritto su Twitter: “Niente da fare… ci pensano sempre loro a ricordarci in che mani siamo”, mentre un altro ricordando la chiusura delle discoteche ha scritto: “Se questi sono al governo…”, “Essendo parlamentari, secondo me, non dico che non devono divertirsi, anzi! Un po’ di svago fa bene a tutti! Ma mi sembra fuori luogo postare questi video, così facendo fate un’idea di bambacioni, essendo politici…

anzi, lo confermate….”, ha scritto infine un altro utente ancora.

In altre parole in un modo o nell’altro il messaggio che è passato è quello di una forza politica che dovrebbe essere la prima a dare il buon esempio in questo periodo di pandemia.