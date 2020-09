Durante un comizio a Matera, Salvini parla della Ferragni sull'omicidio Willy. L'influencer aveva pubblicato su Instagram un post di denuncia.

Salvini parla della Ferragni in riferimento all’omicidio Willy Monteiro, il 21enne che ha perso la vita per mano di un gruppo di giovani. L’influencer ha infatti pubblicato una storia su Instagram a denuncia della “cultura fascista” che secondo lei impera in Italia.

Salvini alla Ferragni: “Un bacione”

“Alla Ferragni mando un bacione, non mi occupo di risponderle”, ha dichiarato Salvini durante un comizio a Matera, in occasione della manifestazione a sostegno del candidato sindaco Rocco Sassone, centrodestra. Chiara Ferragni, negli scorsi giorni ha infatti condiviso con i suoi follower il post di SpaghettiPolitics, nelle sue storie di Instagram.

Sotto di questo, si legge: “Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite il cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo risolve nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione”, ha sottolineato la popolare influencer.

Salvini sull’omicidio Willy

Il leader della Lega, a margine di un comizio a sostegno di Caldoro alla presidenza della Campania, aveva già commentato l’omicidio di Colleferro con parole accorate. “Sono bestie che non meritano nessuna comprensione. Condanno ogni forma di violenza, chi dice che soffio sul fuoco è il primo a istigare“ ha detto.

Nel frattempo, sulla pagina Facebook della Lega campeggia un post controverso che sembra quasi attaccare Chiara Ferragni, in merito alla terribile vicenda.

L’intervento cita un articolo de Il Tempo, dal titolo: “Signora Ferragni, l’assassino di Willy non era fan di Benito, bensì di suo marito”. Questo, forse, potrebbe valere di per sé come presa di posizione nei confronti dell’opinione dell’influencer sulla vicenda.