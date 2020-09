Lucia Azzolina vittima di polemiche a causa di una foto in cui mostra una maglia molto particolare.

Continuano gli scontri tra Lucia Azzolina e la Lega, ma anche le polemiche nei confronti della ministra, che viene spesso criticata per le sue decisioni e per i suoi modi di fare. Ad un passo dalla riapertura delle scuole, che dimostrerà se le decisioni che ha preso la ministra sono quelle giuste, la donna finisce nuovamente al centro dell’attenzione con una serie di attacchi nei suoi confronti.

“CHE FATICA LA VITA DA MINISTRA!” (CON AUTO BLU SULLO SFONDO). CHE IMBARAZZO, SEMPRE PEGGIO. La fatica la stanno facendo studenti, famiglie, docenti precari e ragazzi disabili e tutti coloro danneggiati dai disastri del ministro della Scuola peggiore di sempre. pic.twitter.com/H0fQqKpEJL — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) September 12, 2020

Le polemiche sulla maglia di Lucia Azzolina

La maglietta sfoggiata da Lucia Azzolina non è piaciuta a moltissime persone, ma soprattutto alla Lega. In una foto si vede la donna mentre sfoggia sorridente una maglia molto ironica, che prende spunto da una tipologia di abbigliamento molto in voga tra i giovani che cita la frase “che fatica la vita da bomber“.

In questa occasione, però, la maglia è stata modificata e la scritta che si legge è: “Che fatica la vita da ministra“. Sullo sfondo si nota un’auto blu, che sicuramente entra in contrapposizione con la scritta sfoggiata dalla Azzolina.





Il web si è scagliato contro la ministra e in particolare modo la Lega ha voluto condividere questa foto, sottolineando il messaggio lanciato dalla donna.

“La fatica la stanno facendo studenti, famiglie, docenti precari e ragazzi disabili e tutti coloro danneggiati dai disastri del ministro della Scuola peggiore di sempre” si legge su Twitter. Moltissimi utenti si sono trovati d’accordo con queste parole. I commenti che sottolineano il pessimo lavoro della Azzolina sono davvero tanti e con questa foto ha decisamente peggiorato la sua posizione. La ministra è finita nuovamente al centro dell’attenzione, ancora una volta in modo totalmente negativo.