È atteso per le 12 di domenica 13 settembre il messaggio in diretta social del premier Giuseppe Conte sulla riapertura della scuola.

Ha deciso di annullare l’intervento a Domenica In dopo le proteste dei leader dell’opposizione, ma Giuseppe Conte non rinuncia a lanciare un messaggio a tutti coloro che, a partire da lunedì, saranno coinvolti nella riapertura della scuola. Il premier ha annunciato che alle ore 12 di domenica 13 settembre interverrà in diretta social per rivolgersi direttamente a “studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell’anno scolastico”.

Scuola verso la riapertura

Sarà un ritorno sui banchi complicato per le migliaia di studenti che, da Nord a Sud, dovranno fare i conti con una scuola profondamente trasformata dalla pandemia. Nonostante i dibattiti ancora accesi su mascherine e distanze, misurazione della temperatura e didattica a distanza (“Nulla vieta, se la scuola è attrezzata, di videocollegarsi anche con chi ha un banale raffreddore” ha precisato il ministro Lucia Azzolina a Tempo delle Donne), lunedì 14 settembre le scuole riapriranno i battenti in gran parte d’Italia.

Preoccupa l’elevato numero di positivi tra gli appartenenti al personale scolastico (13mila su 500mila test sierologici eseguiti) e l’incremento dei contagi nelle ultime settimane.