La candidata 36enne italo-algerina per le prossime regionali in Veneto ha ricevuto insulti razzisti sui social, alimentando il clima di odio.

Assia Belhadj, prossima candidata alle Regionali in Veneto a sostegno del centrosinistra si è vista ricevere numerosi insulti razzisti sui social per la sue origine algerine. Caso di intolleranza che segue l’aggressione con gel igienizzante da parte di alcuni militanti di Fratelli d’Italia ai danni del gioavne candidato dei verdi a Vicenza Jacopo Giraldo.

Regionali, insulti razzisti a candidata in veneto

Non si placano in Italia gli episodi razzisti: in Veneto Assia Belhadj, prossima candidata alle Regionali di origini italo-algerine è stata coperta di insulti sui social.

La 36enne si candida nella lista civica “Il Veneto che vogliamo” a sostegno del candidato di centrosinistra Arturo Lorenzoni. Una volta apparsa la sua immagine nella lista però sui social la donna ha letto solo parole d’odio: “Torna da dove sei venuta“.

O ancora “Dovete andarvene o sarà peggio per voi“.





Intolleranza veneta

L’intolleranza mostrata nei confronti della 36enne italo-algerina segue di pochi giorni l’episodio sempre di stampo razzista accaduto a Jacopo Giraldo. Altro giovane candidato dei Verdi a Vicenza, sempre a sostegno di Arturo Lorenzoni.

Il ragazzo, infatti, è stato colpito con gel igienizzante da alcuni militanti di Fratelli d’Italia.



Alla luce dei due episodi, il candidato ha denunciato: “Assia è una donna musulmana e bellunese d’adozione che rivendica con forza la sua cittadinanza italiana.

Si impegna tutti i giorni per promuovere progetti di integrazone sociale. È paradossale come chi ogni giorno cerca di fare della nostra Regione un luogo più accogliente per tutti e tutte sia stata insultata in questo modo“.

Lorenzoni si mostra orgoglioso per la sua squadra, e conclude: “L’odio in rete deve essere fermato. L’odio verso le donne e verso le diversità deve essere punito. Le parole hanno delle conseguenze. Le parole sono importanti“.