Sui social la giornalista Maria Giovanna Maglie alimenta i sospetti sull'errore commesso dall'Ansa riguardo al sondaggio su Conte.

Maria Giovanna Maglie, giornalista che conosce bene le dinamiche di palazzo Chigi sui social ha commentato l’errore da parte dell’Ansa riguardo alla pubblicazione di un sondaggio su Giuseppe Conte, sparito dopo pochi minuti. La giornalista in un post su Twitter alimenta il sospetto: “Chi ha messo in giro la voce?”.

Il sondaggio su conte pubblicato per errore

Capita anche ai professionisti della comunicazione di sbagliare: nella giornata di sabato 12 settembre l’Ansa aveva pubblicato per errore un sondaggio relativo al gradimento del presidente Giuseppe Conte, tolto dopo pochi minuti.

Un lasso di tempo che però è bastato agli utenti per creare nuove discussioni sui social, che alla fine sono giunti a Palazzo Chigi. Anche la giornalista Maria Giovanna Maglie che conosce le dinamiche interne a Palazzo Chigi ha colto la palla al balzo per alimentare i sospetti su Twitter.

“Quindi se esce, per errore naturalmente, un’Ansa che pubblica un sondaggio nel quale il consenso di Conte è alle stelle, Sì al referendum al 75%, possiamo ragionevolmente dedurre che Conte è in picchiata e i No in aumento vertiginoso?“. “Ma chi potrebbe aver messo in giro la voce?”, conclude la giornalista con alcuni hashtag esplicativi “#cialtroni #metodoCasalino“.



La reazione di Youtrend

Tra i primi ad accorgersi dell’errore è stato Lorenzo Pregliasco, fondatore di Youtrend: “L‘Ansa ha diffuso i dati di un sondaggio commissionato dalla presidenza del Consiglio, poi poco fa, dopo circa 2 ore, ha inviato una nota di annullamento. Non ricordo fosse mai accaduta una cosa simile in pieno blackout pre-elettorale”.