Il Premier Conte non ha accompagnato il proprio figlio a scuola: la preside approva la scelta di rimanere in secondo piano a sua tutela.

Come la maggior parte degli studenti italiani, anche il figlio del Premier Conte è tornato sui banchi di scuola. Diversi giornalisti si erano stanziati fuori dall’istituto secondario di primo grado Col di Lana di quartiere Prati a Roma nell’attesa che il Presidente lo accompagnasse ma di lui non si è vista traccia.

Figlio di Conte a scuola

La preside della scuola media statale Carla Costetti ha ritenuto giusta la scelta di stare in secondo piano per tutelare il figlio. “Ci sono ruoli che non consentono di esercitare l’essere genitore con libertà che uno vorrebbe“, ha affermato commentando la decisione di non apparire e mantenere, come sempre sua detta, un profilo molto basso.

La dirigente ha poi spiegato che la scuola ha avuto tra gli alunni anche figli di personaggi noti come Zingaretti e D’Alema che “hanno sempre saputo ritagliare il momento per essere vicini ai loro ragazzi e non farli sentire diversi dagli altri“.

Si è inoltre espressa sulla ripresa della didattica in presenza e le difficoltà che essa comporta con la riorganizzazione di 1.500 alunni e dei loro spazi. Per quanto riguarda mascherine e banchi, due dei principali nodi che gli istituti italiani dovranno affrontare, ha spiegato che la scuola ha a disposizione 14 mila dispositivi e che ogni settimana dovrebbe avere due consegne. L’istituto ha inoltre ricevuto 750 banchi monoposto e ne sta attendendo altri 500.





“Stiamo vivendo una situazione in evoluzione e si deve stare al passo con il cambiamento tra alunni e docenti. Se ognuno fa quello che deve e mantiene certe attenzioni si può andare avanti bene“, ha concluso prima di accogliere i suoi studenti dopo sei mesi di chiusura.