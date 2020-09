In Campania il rientro a scuola è previsto per il 24 settembre. Intanto il governatore De Luca fa sapere: "Test per tutti se un positivo in classe".

Gli alunni della Campania si preparano al rientro a scuola: mentre lunedì 14 settembre 5,6 milioni di studenti sono tornanti in aula, in Campania bisognerà aspettare il 24 settembre e intanto il governatore Vincenzo De Luca fa sapere che sono previsti test sierologici per l’intera classe qualora un alunno dovesse essere risultato positivo al coronavirus.

Rientro a scuola: il commento di De Luca

Mentre gli esperti richiamano al senso civico di ciascuno e Franco Locatelli raccomanda di essere responsabili, il governatore della Regione Campania fa sapere: “Il Ceinge sta studiando da mesi un test che consentirebbe di individuare la positività al Covid con la saliva“.

Quindi ha precisato: “Non abbiamo ancora completato le sperimentazioni. Questo ci consentirebbe di fare anche i test ai ragazzi”.

A margine dell’inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della zona industriale della città di Salerno, De Luca ha spiegato: “Se dovessimo trovare anche ragazzi positivi, è chiaro che in quel caso bisognerà fare i test sierologici magari a tutta la classe e a tutti quelli che hanno avuto contatti con il soggetto in questione”.

Non esclude possano presto essere individuati studenti positivi al Covid-19. Infatti, ha commentato: “Immagino che qualcosa verrà fuori soprattutto per le ultime classi, ragazzi che magari in questo periodo hanno partecipato a spettacoli, discoteche ed eventi vari”.





“Nel momento in cui il governo ha aperto tutto, dobbiamo imparare a convivere con il Covid“, ha aggiunto.

Quindi ha raccomandato ancora una volta massima attenzione: “Bisogna stare attenti e rispettare le regole. In queste condizioni, possiamo affrontare con serenità anche l’anno scolastico“.