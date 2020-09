Il reddito di cittadinanza alla famiglia Bianchi: la Meloni critica il mal funzionamento della misura.

La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, torna su uno dei punti che più stanno animando il dibattito intorno ai fratelli Bianchi – ritenuti i principali responsabili dell’omicidio di Willy Monteiro – ovvero la possibilità che percepissero il reddito di cittadinanza.

La misura, da sempre punto su cui il M5s ha fondato il suo consenso, non è mai piaciuto alla Meloni che ora deride i pentastellati per un aiuto concesso a personaggi del calibro dei gemelli di Artena. “Apprendo dalla stampa – scrive la Meloni su Twitter – che i quattro arrestati per l’omicidio di Willy Monteiro prendevano il reddito di cittadinanza. Ma giravano in suv e con abiti costosi. Willy, ragazzo di una famiglia umile, lavorava fino a tardi nella cucina di un ristorante.

Va bene così?”.

Meloni sul reddito cittadinanza ai Bianchi

In molti, fin dalle prime ore dei fatti di Colleferro, si erano domandati come i fratelli Bianchi potessero permettersi quella vita di lusso tanto ostentato sui social network.

Entrambi, infatti, risultavano poco più che nullatenenti. Uno di loro aveva aperto un negozio di frutta e verdura a Cori, in provincia di Latina, sfruttando l’aiuto del suocero ben inserito nel tessuto politico locale.

Prime indagini fiscali hanno permesso di individuare che a percepire il reddito di cittadinanza non sono direttamente Marco e Gabriele Bianchi, ma altri componenti della loro famiglia. Ricordiamo inoltre che la legge vieta il sussidio a chi abbia ricevuto di condanne negli ultimi 10 anni.