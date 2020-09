Il Premier Giuseppe Conte è favorevole alla riforma del taglio dei parlamentari: al referendum voterà "Sì".

Giuseppe Conte ha annunciato che voterà “Sì” al referendum sul taglio dei parlamentari in programma per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Pur non facendo esplicitamente campagna elettorale per via dei suoi impegni istituzionali, il Premier non ha fatto mistero della sua speranza che cittadini confermino la riforma.

Referendum taglio parlamentari: Conte per il Sì

Il Presidente del Consiglio ha la riduzione del numero di deputati e senatori non comprometterebbe la funzionalità del Parlamento né creerebbe problemi di rappresentatività come sostenuto dai fautori del “No”. A suo dire in primis i cittadini saranno ugualmente rappresentati a dovere. E poi la legge potrebbe essere il primo passaggio per contribuire a valorizzare in termini di autorevolezza il lavoro dei parlamentari.

Come evidenziato da quasi tutti gli esponenti politici “dev’essere comunque corredato da altri interventi all’interno di un percorso riformatore che andrà integrato e completato“.



Conte è poi intervenuto sul tema scuola dopo aver visitato l’Istituto comprensivo di Torre Angela, alla periferia della Capitale.

Pur affermando che il governo non ha mai nascosto le criticità emerse sulla ripresa delle lezioni a distanza, ha definito inconcepibile il fatto che essa sia diventata luogo di “sterili polemiche“.

Nel ringraziare gli studenti per saper rispettare le regole con grande disciplina, ha annunciato che buona parte delle risorse del Recovery Fund saranno destinate alla scuola. In tal senso il governo avrebbe già dei progetti allo stato embrionale per migliaia di infrastrutture edilizie e digitali.

“Dobbiamo migliorare il rapporto tra docenti e discenti. Questa emergenza può diventare opportunità“, ha concluso.