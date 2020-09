In un post su Facebook, il sindaco Decaro ammonisce i giovani della movida di Bari dell'importanza della mascherina.

Sul suo profilo Facebook, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha postato un video in cui parla con dei giovani della movida, invitandoli a tenere sempre le mascherine: “Mettersi la mascherina non è da sfigati. Non mi fate fare la parte del rompiscatole, diamoci una mano, ragazzi, facciamolo per noi e per le nostre famiglie“.

Movida, Decaro tra i giovani della movida

Antonio Decaro, primo cittadino di Bari, in un post su Facebook ha pubblicato un video in cui parla con i giovani della movida notturna. Il sindaco barese durante l’emergenza sanitaria è stato tra i primi sindaci a calcare la mano sul rispetto delle misure anticovid in città, soprattutto tra i giovani.

Decaro ha scelto una delle zone più movimentate della città, la zona Umbertina, per scambiare due parole con alcuni giovani, ammonendoli di tenere sempre la mascherina.

In questo video il sindaco scambia qualche parola, ma alcuni non sembrano voler seguire i suoi consigli.

Il post

“Mettersi la mascherina non è da sfigati. È da sfigati contagiarsi e mettere a rischio la propria vita e quella dei propri cari”, così inizia il post del sindaco di Bari.

“Ieri – continua Decaro- ho provato a parlarne con alcuni ragazzi della nostra città. Ne ho trovati molti responsabili e rispettosi delle regole.

Ma a molti altri questo concetto proprio non entra nella testa. Le forze dell’Ordine fanno quello che possono e in questi giorni sono costrette a multare i cittadini che dimostrano ancora di non aver capito la situazione, giovani e adulti“.

“Purtroppo nessuna multa potrà mai sostituirsi alla presa di coscienza di una responsabilità, personale e collettiva. Non mi fate fare la parte del rompiscatole, diamoci una mano, ragazzi, facciamolo per noi e per le nostre famiglie“, conclude il suo intervento sui social il primo cittadino barese.