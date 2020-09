Il Viminale ha diffuso gli aggiornamenti complessivi sull'affluenza delle elezioni regionali: alle 23 ha votato il 41,96% degli aventi diritto.

A partire dalle ore 7 di lunedì 21 settembre sono stati ufficialmente riaperti i seggi per le elezioni regionali 2020 in Valle d’Aosta, Toscana, Puglia, Marche, Veneto, Campania e Liguria, prima tornata elettorale italiana dell’era Covid. Le urne resteranno aperte fino alle ore 15 di oggi.

Un appuntamento politico che si svolge in contemporanea all’atteso referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, alle elezioni amministrative e alle elezioni suppletive di due collegi del Senato in Sardegna e Veneto. Come di consueto, Notizie.it segue costantemente gli aggiornamenti e fornisce in tempo reale i dati sull’affluenza ai seggi.

Elezioni regionali 2020, l’affluenza alle 23 di domenica 20 settembre

Chiuse le urne alle ore 23 di domenica 23 settembre e si conclude così la prima giornata di questa tornata elettorale.

Poco dopo la chiusura dei seggi, il Ministero dell’Interno ha comunicato i dati sull’affluenza aggiornati alle ore 23 e quindi complessivi dell’intera giornata di votazioni.

La media nelle 7 regioni italiane chiamate alle urne è del 41,96%. Di seguito l’affluenza per ciascuna regione:

Veneto : 46,20%

: 46,20% Liguria : 39,05%

: 39,05% Toscana : 38,17%

: 38,17% Marche : 42,44%

: 42,44% Campania : 39,57%

: 39,57% Puglia : 39,61%

: 39,61% Valle d’Aosta: 46,12%

L’affluenza alle 19

Poco dopo le ore 19, il ministero dell’Interno ha diffuso i nuovi dati relativi all’affluenza, che indicano per il momento una partecipazione elettorale complessiva corrispondente al 29,88% degli aventi diritto al voto. Ulteriori aggiornamenti verranno diramati alle ore 23 di domenica 20 settembre e successivamente alle ore 12 e alle ore 15 di lunedì 21 settembre.

I dati singoli dell’affluenza alle ore 12 nelle sette regioni al voto sono invece i seguenti:

Veneto : 35,56%

: 35,56% Liguria : 31,59%

: 31,59% Toscana : 36,26%

: 36,26% Marche : 32,94%

: 32,94% Campania : 26,48%

: 26,48% Puglia : 27,60%

: 27,60% Valle d’Aosta: 42,68%

L’affluenza alle 12

Come di consueto, i primi risultati in merito all’affluenza per il referendum sono stati comunicati dal ministero dell’Interno poco dopo le ore 12 e hanno indicato una partecipazione complessiva corrispondente al 12,76% degli eventi diritto al voto.

I dati singoli dell’affluenza alle ore 12 nelle sette regioni al voto sono invece i seguenti:

Veneto : 14,75%

: 14,75% Liguria : 13,95%

: 13,95% Toscana : 14,67%

: 14,67% Marche : 13,43%

: 13,43% Campania : 11,32%

: 11,32% Puglia : 12,04%

: 12,04% Valle d’Aosta: 17,66%

Elezioni regionali 2020, seggi aperti dalle 7

I seggi sono stati aperti domenica 20 dalle ore 7 alle ore 23 e saranno riaperti lunedì 21 dalle ore 7 fino alle ore 15. Nelle stesse date e orari inoltre si svolgeranno anche il referendum sul taglio dei parlamentari in tutto il territorio nazionale, le elezioni amministrative in oltre 1.100 comuni e le elezioni suppletive per il Senato nei due collegi uninominali Sardegna – 03 e Veneto – 09

All’interno dei seggi è garantito il rispetto delle misure anti Covid-19 tra cui l’obbligo di mascherine e il distanziamento interpersonale.

Questa la percentuale di aventi diritto che si era recata alle urne nelle precedenti tornate elettorali regionali: