Scopriamo chi è Eugenio Giani, il candidato del centrosinistra alle elezioni in Toscana, tra ambiente, lavoro e valorizzazione della regione

Scopriamo chi è Eugenio Giani, candidato del centrosinistra in cerca di vittoria nelle regionali in Toscana. Gli ultimi sondaggi vedono Giani in un testa a testa contro la sfidante del centrodestra Susanna Ceccardi. Ripercorriamo le biografia e il programma del candidato di centrosinistra.

Chi è Eugenio Giani

Classe 1959, Eugenio Giani nasce a Empoli e si laurea in Giurisprudenza. Il suo primo incarico pubblico risale al 1990, quando si insedia nel consiglio Comunale di Firenze.

Nel 2007, poi, si iscrive al Partito Democratico. Fino al 2010 Giani è assessore in diversi ambiti: Mobilità, Lavori pubblici, Sport, Tradizioni popolari, Relazioni internazionali e Cultura. Nel 2010 si presenta alle elezioni regionali, per le quali è stato eletto nella circoscrizione di Firenze, bissando il risultato nel 2015 e diventando presidente del Consiglio Regionale della Toscana. Lo scorso dicembre entra nell’Alleanza di centrosinistra. “Sento un’alleanza che mi sostiene molto compatta, con liste che sono convinto che avranno un bel successo” ha dichiarato Giani.

Da sottolineare l’impegno di Giani nella ricostruzione della Fiorentina, dopo il fallimento della società nel 2002.

Il programma di Eugenio Giani

“Toscana più forte ed unita” è lo slogan scelto da Giani in vista delle elezioni del 2020. L’obiettivo è quello di mantenere la Toscana nelle mani del centrosinistra, quella che è considerata una “roccaforte rossa”. Cinque sono i punti prioritari nel programma di Eugenio Giani: potenziare la sanità pubblica, garantire lavoro, investire nelle infrastrutture, promuovere una sostenibilità ambientale e potenziare l’immagine della Toscana come regione attrattiva e modello d’Italia.