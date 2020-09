Gaffe della Bellanova: “In Puglia votate Emiliano”, ma è del Pd

Bellanova: "Votate Emiliano", ma il candidato di Italia Viva è Scalfarotto. La gaffe della ministra dell'Agricoltura.

Gaffe della ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che durante un incontro elettorale a Brindisi in vista del voto per la Regione Puglia ha chiesto il voto per Michele Emiliano, attuale governatore del Pd, e non per il candidato di Italia Viva Ivan Scalfarotto.

Dopo un lungo discorso che ne tesseva le lodi, la titolare del dicastero dell’agricoltura ha concluso con “e per questo chiediamo un voto per Michele Emiliano“. Nell’imbarazzo generale è stato Maria Elena Boschi e segnalare l’errore alla ministra che prontamente ha provveduto a chiedere scusa al candidato di Italia Viva che in Puglia concorre in maniera autonoma.

In Puglia, più che in altre regioni, si nota l’incapacità delle forze di governo di creare delle coalizioni nei territori per poter contrastare il coeso centrodestra. Sono infatti 8 i candidati alle elezioni regionali e ogni partito di governo presenta un proprio candidato, dopo la mancata alleanza tra Pd e M5S e la decisione di Italia Viva di correre da sola insieme a Azione e +Europa.

Il centrodestra supporta un candidato unico, l’ex presidente di Regione e europarlamentare Raffaele Fitto, il centrosinistra è invece diviso tra la candidatura dell’attuale governatore del Pd Michele Emiliano e quella di Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero degli Esteri del governo Conte II appoggiato dal partito di Matteo Renzi, da +Europa e da Azione.

Il candidato del M5S è invece l’attuale consigliera regionaleAntonella Laricchia, tra i pentastellati che più si sono opposti all’alleanza con Zingaretti.