"Con il sì il Parlamento è delegittimato, ora sciolgano le Camere", parola di Molinari della Lega.

Dai primi dati degli exit poll è chiara la vittoria schiacciante del Sì al taglio dei parlamentari nel referendum confermativo del 20-21 settembre. Un trionfo per il MoVimento 5 Stelle, con il ministro dell’Esteri ed ex capo politico pentastellato Luigi Di Maio che ha parlato di una manovra che l’Italia attendeva da 30 anni.

Anche la Lega era favorevole al Sì, per coerenza al voto espresso più volte in aula dal Carroccio, come confermato e ribadito più volte dal segretario Matteo Salvini. Con le urne ancora allo spoglio è stato il Presidente dei deputati della Lega, Riccardo Molinari, il primo a pretendere dei cambiamenti dopo questo incontri con le urne elettorale, augurandosi che dopo la vittoria del sì, che nella sua visione delegittima il Parlamento, le Camere si sciolgano.

Anche perché sarebbe strano avere un Parlamento non in linea con la Costituzione nella sua composizione e ancora più strano pensare che un Parlamento sfiduciato dai cittadini possa scegliere il prossimo Presidente della Repubblica. pic.twitter.com/FQ0Ze29Bqo

— Riccardo Molinari (@MolinariRik) September 21, 2020

Molinari (Lega): “Ora sciolgano le Camere”

“I 5 stelle – scrive Molinari su Twitter – hanno chiesto il voto per il SI finalizzato ad avere istituzioni più efficienti con un Parlamento di solo 600 eletti. Il Popolo sovrano ha scelto. Ora la 2logica conseguenza sarebbe che si sciogliessero le Camere per sperimentare finalmente l’efficienza conquistata con la riforma”.

“Anche perché – aggiunge – sarebbe strano avere un Parlamento non in linea con la Costituzione nella sua composizione e ancora più strano pensare che un Parlamento sfiduciato dai cittadini possa scegliere il prossimo Presidente della Repubblica”.