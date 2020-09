Una contraddizione per chi in passato aveva richiesto di approvare una legge sullo ius soli (in particolare il centro-sinistra) – ossia il diritto di acquisire la cittadinanza per nascita sul territorio italiano magari dopo un percorso di studi – che poi si è risolto in un nulla di fatto per le ampie divergenze sull’argomento delle varie forze politiche in campo.