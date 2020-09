Mattia Santori ha insultato pesantemente Matteo Salvini dopo le Regionali.

Mattia Santori, leader delle sardine, si è scagliato contro Matteo Salvini dopo le Regionali del 20 e 21 Settembre. Le Sardine tornano ufficialmente a parlare, soprattutto dopo la vittoria del centrosinistra in Toscana. I commenti di Santori sono stati tutti contro il leader della Lega, che non ha avuto problemi ad insultare in modo molto pesante parlando sull’Adnkronos.

Mattia Santori contro Salvini

“Che il leader della Lega fosse bollito lo diciamo da novembre 2019” ha dichiarato Matteo Santori su Adnkronos. Santori ha continuato a parlare della Toscana, suo chiodo fisso. L’uomo aveva detto di essere molto “fiducioso dell’intelligenza dei toscani” prima delle elezioni, ma ora le sue parole hanno un sapore decisamente diverso.

“Qui si rischia di finire come le Marche, dove per troppo tempo si è smesso di rinnovare e si è data per certa la fiducia degli elettori” ha aggiunto Santori.

La sardina ha continuato a dimostrare la sua ira contro il leader della Lega. “Salvini a furia di girare l’Italia promettendo ‘prima voi’ ha fatto venire il dubbio a chi pensava veramente di essere il primo. Luca Zaia batte uno zombie. Lui non è meglio di Salvini, è più intelligente e più credibile ma ugualmente spregiudicato nel manipolare il consenso.

Si è saputo difendere bene e, purtroppo, Lorenzoni non ha avuto sostegno da chi lo ha candidato” ha dichiarato Mattia Santori, che non le ha mandate a dire ma ha espresso il suo chiarissimo parere negativo nei confronti di Matteo Salvini. Arriverà presto una risposta del leader della Lega?