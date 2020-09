Processo Ruby Ter, chiesto il rinvio: Berlusconi ha ancora il coronavirus

L'avvocato difensore di Silvio Berlusconi ha chiesto il rinvio dell'udienza del processo Ruby Ter: l'ex premier è ancora positivo al Covid.

La difesa di Silvio Berlusconi ha chiesto il rinvio dell’udienza del processo Ruby Ter in cui è imputato Silvio Berlusconi. Originariamente era prevista per lunedì 28 settembre 2020 ma il Cavaliere è ancora positivo al coronavirus e pertanto impossibilitato a prendervi parte personalmente

Chiesto il rinvio del processo Ruby Ter

Il legale Federico Cecconi così depositato in Tribunale a Milano un’istanza di legittimo impedimento con allegata la documentazione medica che comprova il perdurare delle condizioni fisico-cliniche del leader di Forza Italia. Dopo essere stato dimesso dal San Raffaele a seguito di un ricovero di dieci giorni dovuto ad una polmonite bilaterale interstiziale, quest’ultimo sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione di Arcore nell’attesa di tamponi negativi.

Presumibilmente il processo in cui è imputato per corruzione in atti giudiziari subirà dunque un rinvio. La settima penale, che dovrà decidere come agire, ha a disposizione due opzioni: aggiornare il procedimento de plano oppure tenere comunque l’udienza del 28 settembre ma davanti a poche parti e soltanto per comunicare la successiva data.

Il procedimento giudiziario è ancora nella fase dell’istruttoria testimoniale e vede imputate in totale 29 persone. Tra queste molte ospiti delle cene di Arcore accusate di aver dichiarato il falso nei due processi precedenti in cambio di soldi e altre utilità da parte dell’ex premier.

A coordinare le indagini vi sono il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il Pibblico Ministero Luca Gaglio.