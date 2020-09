Il premier ha svelato di avere come interesse primario il rilancio del Paese.

Giuseppe Conte ha negato di avere il Quirinale tra i suoi obiettivi politici. “A me interessa dove sarà l`Italia nel 2023. Penso solo a questo. Non partecipo ad altri giochi, non concorro ad altri incarichi” ha svelato il premier, sottolineando di voler rendere il Paese più verde, più moderno, più veloce e più digitale, riducendo disuguaglianze e divari territoriali.

Sono questi gli obiettivi del presidente Conte.

Giuseppe Conte non mira al Quirinale

Giuseppe Conte, per la prima volta dopo il voto, incontrerà i capigruppo della maggioranza, per discutere di molti punti che non sono ancora stati risolti. Zinagaretti chiede al governo un “colpo d’ala per un grande progetto di rinascita“, tornando a parlare del Mes. Si parla anche delle modifiche al dl sicurezza e della fiducia sul decreto Covid, ottenuta al Senato grazie a soli 23 voti.

La situazione diventa complicata a causa delle tensioni interne al Movimento. Il premier risponde a tutti semplicemente cercando di calmare gli animi. “Alle regionali il Movimento ha sempre ottenuto risultati minori rispetto alle politiche. Sono certo che gli Stati Generali saranno un’ottima occasione per iniziare un processo di crescita e trasformazione” ha dichiarato Conte.

La legge elettorale e la modifica del decreto sicurezza sono i due punti principali in questo momento.

Per quanto riguarda la legge elettorele il Pd e i 5 Stelle hanno votato il testo base, quindi il Germanicum andrebbe a ricalcare il Rosatellum attuale, eliminando di conseguenza i collegi uninominali e alzando la soglia di sbarramento al 5 per cento. Sulla modifica del dl sicurezza il premier ha voluto rassicurare tutti. “C’è un testo condiviso, che affronta il tema senza cedere a slogan. L’argomento è molto delicato e in ballo c’è la sicurezza e la protezione di cittadini e migranti.

Ci stiamo ritagliando il tempo tecnico per farlo esaminare dagli uffici e condividerlo nella versione finale” ha spiegato Giuseppe Conte.

La situazione dopo le elezioni

La riforma fiscale è un altro tema su cui il premier sta lavorando. “Il nostro obiettivo è arrivare a un sistema più equo ed efficiente. Da troppi anni su questo tema abbiamo ascoltato solo slogan, ora è il momento di agire” ha dichiarato Conte, sottolineando che ci sarà anche una modernizzazione del processo tributario, per rendere l’Italia più attrattiva per gli investimenti.

“Dal 1° dicembre è già previsto un cashback del 10% per spese fino a 3.000 euro effettuate con la carta. Poi ci sarà il super-cashback, o bonus befana, si 3.000 all’anno per i 100mila cittadini che si affidano di più alla moneta elettronica” ha aggiunto il premier. Conte si è mostrato tranquillo sulla tenuta dell’esecutivo dopo il risultato delle regionali e ha ribadito la piena fiducia nell’alleanza tra i due partiti di maggioranza.

Giuseppe Conte, che si era schierato pubblicamente per il sì, ha ottenuto una vittoria non indifferente. “Si tratta di una riforma storica e il merito va dato senza dubbio al M5S. Non è un voto contro qualcuno, ma un voto per rendere più efficiente il sistema istituzionale. E poi non sono convinto, come profetizzato da qualcuno, che possa influire in maniera negativa sulla rappresentativita del Parlamento” ha dichiarato il premier, che ha voluto anche elogiare la partecipazione dei cittadini nei due giorni di elezioni, definendola come un segno di grande vitalità della democrazia, soprattutto ora che siamo all’interno di una forte emergenza.