Massimo Bello, da poco eletto consigliere comunale a Senigallia, si è complimentato con i ragazzi per la foto pubblicata sul social network.

Dei ragazzi hanno pubblicato su Facebook un ritratto con Benito Mussolini e Massimo Bello, esponente di Fratelli d’Italia, si è complimentato con gli autori del post definendoli “grandi”. Bello è conosciuto per essere stato recentemente eletto consigliere comunale a Senigallia (Ancona), nella lista guidata da Massimo Olivetti, destinata ad andare a ballottaggio contro quella di centrosinistra con alla guida Fabrizio Volpini.

Il ragazzo che ha pubblicato la foto sui social risulta essere di Chiaravalle. Osservandola, si vede i giovani attorno a una tavola imbandita. Alle loro spalle è visibile una bandiera tricolore e il ritratto del fondatore del fascismo.

Massimo Bello sui partigiani: “Vigliacchi”

Non è la prima volta che Massimo Bello esterna apprezzamenti per l’epoca fascista. Nel 2019, sempre su Facebook, aveva definito “vigliacchi” i partigiani poiché avrebbero ucciso “preti, donne e giovani in camicia nera”. Parlando un po’ della carriera di Massimo Bello, il 51enne è stato in passato primo cittadino di Ostra Vetere per due mandati e, in seguito, consigliere provinciale ad Ancona. Dallo scorso febbraio risulta essere membro dello staff del parlamentare europeo Andrea Caroppo (Lega).

Nostalgia per il fascismo

In realtà, anche altri esponenti di Fratelli d’Italia nelle Marche in passato hanno inneggiato al fascismomussolini. Ricordiamo come lo scorso 28 ottobre, Luigi Capriotti (coordinatore provinciale di FDI) aveva organizzato una cena commemorativa della Marcia su Roma, evento centrale per l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Tra i partecipanti a questa cena avevano preso parte esponenti politici quali Marcello Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno), il suo vice Giovanni Silvestri, Francesco Acquaroli (presidente della Regione Marche) e Andrea Assenti (vice sindaco di San Benedetto del Tronto).