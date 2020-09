Sondaggi politici in Italia. Lega salda al primo posto, crollano i Cinque Stelle: stabili i Dem, salgono i Fratelli d'Italia.

Le rilevazioni di Tecnè sulle intenzioni di voto, uscite quando ancora non erano certi i risultati delle ultime elezioni regionali, confermano la Lega alla guida del Paese, a circa sei punti dal Pd. Fratelli d’Italia sale, mentre crolla il Movimento Cinque Stelle.

Lega al primo posto

Le ultime elezioni regionali hanno evidenziato alcuni cambiamenti negli equilibri tra le differenti forze politiche che, stando a quanto rilevato da Tecnè, rispecchierebbero quelli nazionali, cosa che non sempre accade quando si mettono sullo stesso piano i consensi territoriali dei cittadini ai differenti partiti che occupano il Parlamento. Per Quarta Repubblica Tecnè avrebbe realizzato un sondaggio uscito quanto ancora non erano definitivi gli ultimi risultati delle regionali, che confermerebbero però la Lega alla guida del Paese – con circa sei punti di distanza dal secondo partito, il Partito Democratico -, e che vedrebbero Fratelli d’Italia al terzo gradino al posto del Movimento Cinque Stelle, caduto al quarto.

La Lega avrebbe il 26,2% dei consensi in Italia, distante quindi dai risultati ottenuti alle ultime europee e che vede la distanza dai Dem ridursi notevolmente. Il Pd è infatti in seconda posizione con il 20,1% di consensi, con il terzo posto a Fratelli d’Italia con il 16,1%, che continua la sua ascesa ininterrottamente.



E i Cinque Stelle?

Il Movimento Cinque Stelle sarebbe ora al quarto posto con il 15,7%, un numero che fa sorridere rispetto a quel 33% di oltre due anni fa che li aveva portati a essere la prima forza politica in Parlamento. A seguire troviamo Forza Italia con il 7,5% e Italia Viva con il 3,5%: Azione e +Europa, che non oltrepassano la soglia di sbarramento del 3%, si fermano infatti all’1,8%.